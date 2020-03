Tanta gente sul Righi e sulla costa. La vedetta della Guardia costiera allontana le persone

Le pattuglie della Polizia locale, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza girano continuamente e ora imbarcazioni della Capitaneria di porto allontanano la gente dalle spiagge diffondendo messaggi dal mare. Sgombro il centro

Auto delle forze dell’ordine e della polizia locale stanno battendo tutta la città e le alture. Quando arrivano, gli assembramenti si sciolgono per riformarsi subito dopo.

La Guardia costiera ha lanciato appelli a sgomberare le spiagge e corso Italia. Tra le persone allontanate anche alcuni pescatori dilettanti.

Pare che non ci sia la comprensione del rischio che tutta la società corre. Anche sui social, le persone sembrano più orientate a cercare una scusa valida che consenta di eludere i divieti che a comprenderli e rispettarli. Se non riusciamo a fermare l’epidemia, ci saranno ancora più morti e più a lungo e saranno necessarie misure ancora più pesanti.

Boccadasse si riempie e svuota a ondate.

Boccadasse verso le 11, in corrispondenza al passaggio delle pattuglie della polizia locale

Poco dopo c’erano persone in spiaggia, poi ne sono arrivate altre





Corso Italia è stata popolata per tutta la mattina. Non sempre le persone tengono la distanza di un metro stabilita dalla legge





Al Righi auto, moto e scooter posteggiati ovunque e persone che sciamano sui sentieri

Tanta gente anche sul Monte Fasce e sul Monte Moro.

