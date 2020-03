È successo ieri sera su un bus della linea 9, in Valpolcevera. Un uomo, secondo la testimonianza dell’aggredita e degli altri passeggeri, ha tentato di rapinare la donna, che si è ribellata. Quindi lui la ha aggredita e insultata, quindi le ha sputato addosso, per poi allontanarsi. Cosa che, in questo periodo di contagio, è un gesto pericoloso.

L’autista del bus ha dovuto fermare il mezzo. Sei o sette i passeggeri del bus.

Sul posto è arrivata la polizia.

