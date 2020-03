A fuoco appartamento a Marassi, i vigili del fuoco salvano due pitoni

È successo in un appartamento del civico 44 di viale Bracelli. Il proprietario era riuscito a scappare e a sottrarsi a ogni rischio, ma senza poter prelevare i serpenti dalla loro teca

Va da sè che un pitone non è come un cagnolino, che se gli apri la porta scappa. Nell’urgenza di dover abbandonare il proprio appartamento in fiamme, l’inquilino della casa aveva dovuto abbandonare gli animali perché rischiava di rimanere lui stesso vittima del fumo e delle fiamme che si sono sviluppate proprio nella stanza dove si trovava la teca dei pitoni.

I vigili del fuoco sono intervenuti a tempo di record, hanno spento le fiamme e hanno messo in salvo i serpenti. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

