Veicolo in avaria, sopraelevata in tilt. Viabilità cittadina nel caos

L’effetto a catena in direzione levante determinato da un veicolo in avaria sulla sopraelevata, all’altezza dell’Acquario. Code anche verso ponente (a causa dei curiosi). Code sulla A7 per lavori. Rallentamenti in via delle Fontane e, a tratti, in Valbisagno

Traffico rallentato anche sulla A7 in direzione Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

Inoltre, stamattina la chiusura del tratto autostradale in A12 Nerv-Recco, in entrambe le direzioni, si protratta fino alle 7 anziché terminare alle ore 6 come previsto. Disagi per i pendolari più mattinieri.

