Passeggero positivo, nave Gnv in isolamento alle Riparazioni navali

La “Rhapsody” ha 50 persone di equipaggio a bordo. L’uomo infettato dal coronavirus era sbarcato il 27 febbraio scorso a La Goulette (il porto di Tunisi)

L’Usmaf, Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera ha ritenuto di mettere la nave in quarantena come misura di prevenzione. Si trova ora alle riparazioni navali. Sono in corso gli accertamenti medici.

La nave si trova alle Riparazioni per lavori, a cui era già destinata, spiegano alla Capitaneria di porto. L’area è già tra quelle normalmente sorvegliate per garantire la sicurezza all’interno del porto.

Al momento del fermo nave, quindi, non c’erano passeggeri a bordo.

