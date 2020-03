La notte brava dei cinghiali tra il Campasso e San Teodoro

Ungulato cade nell’intercapedine di un palazzo in Valpolcevera, grande animale fa lo spuntino di mezzanotte nei cassonetti di San Francesco da Paola. Gli interventi della polizia locale

Stanotte al Campasso, presso il civico 11, la polizia locale del turno serale è intervenuta su richiesta dei residenti perché un cinghialotto sui 30 chili è caduto dal muraglione e poi è finito nella intercapedine del appartamento rischiando di entrare in casa. Stamattina se ne occuperanno le guardie zoofile. Sempre la polizia locale è dovuta intervenire in largo San Francesco da Paola, a San Teodoro, dove un peso massimo, di più di 50 chili, si nutriva saccheggiandi i cassonetti dei rifiuti. È stato allontanato e ha risalito salita San Francesco da Paola, non prima di aver arato con il muso lei aiuole dei palazzi della zona.







Il cinghiale che ieri ha fatto lo spuntino notturno nella zona di Largo San Francesco da Paola

