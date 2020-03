Rubano citofoni con telecamera, denunciati dai carabinieri

I due avevano colpito in via Cairoli e in via alla Chiesa della Maddalena

La scorsa nottata, un equipaggio del Nucleo Radiomobile sono intervenuti per una serie di furti in via Cairoli e in via alla Chiesa della Maddalena. Due le persone denunciate per “furto aggravato” e “possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli”. Si tratta di due genovesi di 50 e 46 anni, entrambi gravati di pregiudizi di polizia e attualmente sottoposti alla misura di prevenzione dell’avviso orale, emesso dal Questore di Genova. I due, utilizzando uno scalpello in ferro, asportavano le piastre citofoniche in ottone con telecamera poste all’ingresso dei condomini. Refurtiva recuperata e poi restituita agli aventi diritto. Attrezzo sequestrato.

