Canale Telegram fake coi grifoni, il Comune: “Diffidato dall’usare il logo”

Il canale Telegram ufficiale del Comune di Genova è solo @GenovaAlert. Qualsiasi altro canale di messaggistica istantanea che utilizza il logo del Comune di Genova per veicolare informazioni lo fa impropriamente e senza essere stato autorizzato. Oggi è stato diffuso da un canale, che non è @GenovaAlert ma che usa il logo del Comune, un messaggio relativo alla chiusura delle scuole che poteva sembrare provenire dall’amministrazione comunale. Ma già da tempo il canale diffondeva informazioni rubacchiate qua e là da siti e giornali o semplicemente da messaggi WhatsApp e dai social: un fenomeno “di moda” che porta tanti a cercare la popolarità o contatti in questo modo. Questo, però, faceva sembrare ufficiali le informazioni abusando dello stemma di Tursi

Il Comune di Genova ha già diffidato questo canale dall’utilizzo dello stemma comunale come logo del profilo e continuerà a farlo. Il canale chiede anche immagini e video, non si sa bene per che uso farne. Probabilmente per alimentare anche un sito e una pagina Facebook, magari di quelle che cercano sostenitori per ottenere pubblicità. Solo che chi non è istituzione o professionista dell’informazione raramente può valutare la correttezza di quanto assembla e comunica e l’abuso del marchio del Comune fa, invece, credere a chi lo segue che il canale avrebbe i crismi dell’ufficialità.

L’accesso al canale @GenovaAlert – lo ricordiamo – è gratuito e contiene le informazioni sulle condizioni atmosferiche e le allerta meteo, le variazioni delle linee di trasporto urbano, compresa la Metropolitana, e le informazioni di maggior rilievo concernenti la viabilità cittadina. Al momento gli iscritti sono quasi 96 mila.

Per essere informati tempestivamente sugli stati di allerta meteo, e non solo, si dovrà dunque scaricare dal proprio smartphone l’applicazione Telegram e iscriversi a @Genova Alert. Il canale Telegram è scaricabile gratuitamente dall’app store (Apple) o play store (Android).

Si tratta di uno strumento, semplice e di immediata consultazione, prezioso soprattutto nei casi di avverse condizioni meteorologiche. Questa piattaforma di messaggeria istantanea consente una maggiore tempestività d’informazione, un maggiore dettaglio e una copertura pressoché totale del territorio, con il vantaggio di essere a costo zero per il Comune di Genova, a differenza del canale tradizionale di SMS.

