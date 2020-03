Via Tortona si trasforma in un fiume in piena – IL VIDEO

2 Marzo 2020 Cronaca Alessandro ci invia questo impressionante video da via Tortona, dove l'acqua caduta durante una vera e propria tempesta ha trasformato la strada in un fiume mentre dai muraglioni scendono cascate d'acqua.

