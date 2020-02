Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nella conferenza stampa di metà giornata. <Ho sentito anche il ministro Speranza questa mattina – ha spiegato -. Per il momento conveniamo con il governo tutto, compreso il commissario del dipartimento di Protezione Civile Borrelli, che non occorrono misure ulteriori. Quelle in atto saranno valutate nel corso delle prossime ore e nel fine settimana a seconda degli sviluppi degli eventi>.

Sotto: le misure del decreto regionale.

