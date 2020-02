Prevenzione coronavirus: “Disinfezioni della metro, pulizia su bus, ascensori e funicolari”

La Regione alle aziende del trasporto pubblico locale: <Particolare attenzione dovrà essere dedicata a maniglie e mancorrenti>

In seguito all’Ordinanza numero emanata dal presidente delle Giunta Giovanni Toti, che riguarda le “misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la Regione ha inviato alle aziende del trasporto pubblico locale che operano sul territorio (quindi Amt, Atp oltre a Trenitalia, che deve sottostare anche al decreto dello Stato) la raccomandazione di attivare le seguenti misure per la prevenzione del contagio:

· disinfezioni sui treni in servizio sulla linea metropolitana di Genova;

· intensificazione degli interventi ed effettuazione di interventi speciali di pulizie sui bus, sui veicoli degli impianti speciali (ascensori, funicolari, scale mobili ecc…) e delle linee ferroviarie Genova – Casella e Principe – Granarolo, con particolare riferimento a maniglie e mancorrenti;

· fornire massima diffusione sia a bordo mezzo sia alle stazioni/fermate, attraverso i display informativi ovvero attraverso l’apposizione di apposite locandine informative, ove possibile, delle misure del decalogo emanato dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.

