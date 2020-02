Per fortuna tanta paura, ma nessun ferito. L’autista ha avuto un malore







Per fortuna non si è fatto male nessuno. Questa mattina in via Montanella, a Pra’, un autista di un mezzo AMT della linea 193 ha avuto un malore ed è uscito fuori strada, rompendo anche le ringhiere. Per fortuna il mezzo andava piano e l’autista, nonostante tutto, è riuscito a controllarlo. Solo per un miracolo il mezzo non è caduto.

