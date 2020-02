Piazza Martinez, petizione online per rendere pedonale la strada davanti alla chiesa

L’idea suggerita è quella di trasformare la strada in sagrato della parrocchia del Corpus Domini per ridurre il traffico

Petizione online al sindaco Marco Bucci firmata da Marco Viganego che sostiene che dirottando il traffico via Paggi/Repetto/D’albertis/Ayroli se ne gioverebbe anche al trasporto pubblico. Questo il testo della petizione.

Il traffico, l’inquinamento atmosferico ed acustico nel quartiere di San Fruttuoso ed in particolare nella piazza Martinez, frequentata giornalmente da anziani, mamme e bambini, soggetti particolarmente vulnerabili, raggiungono ormai livelli insostenibili. Iniziamo ad invertire questa perversa spirale! Cominciamo a ridurre il traffico iniziando dal sagrato della nostra bella Chiesa! Potremmo iniziare a disincentivare Il traffico privato diretto a ponente convogliandolo parte su via Pendola e sul lato sud est della piazza. Il trasporto pubblico potrebbe inoltre giovarsi di tale parziale riduzione del traffico privato per migliorare i tempi di percorrenza e quindi la qualità del viaggio per gli utenti del servizio. Il traffico diretto in Val Bisagno può utilizzare la direttrice via Paggi/Repetto/D’albertis/Ayroli. Il lato ovest della piazza potrebbe essere meglio sfruttato come hub/capolinea delle linee bus collinari anche in prospettiva della fermata della ferrovia metropolitana comunale in fase di progettazione proprio in piazza Martinez. Investiamo nella salute dei cittadini!!! Pedonalizziamo Il sagrato Della chiesa di piazza Martinez!

Qui si può firmare la petizione

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...