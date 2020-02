L’odore è inequivocabile: si tratta di una perdita fognaria

Ci segnala la nostra lettrice Lia De Biasio che all’altezza del civico 15 di via Gramsci un tombino tracima liquame fognario. <C’è una puzza insopportabile – spiega -. Possibile che nessuno della zona abbia chiamato per segnalare la situazione?>. Non sappiamo se sia avvenuto o no, ma certamente non c’è ancora stato alcun intervento.

