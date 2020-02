Stasera: tutto quello che avreste voluto sapere sul Coronavirus (ma non avete mai osato chiedere)

Abbiamo scherzato sul titolo di un film di Woody Allen, ma la vicenda è assai seria: la psicosi, alimentata dalla disinformazione, sta generando fenomeni di intolleranza ingiustificata. Nel Municipio Medio Levante, stasera, organizzato da Matteo Rosso, un incontro col professor Matteo Bassetti, infettivologo, direttore dell’unità operativa clinica malattie infettive del San Martino che risponderà alle domande dei cittadini

L’incontro si terrà questa sera alle 18 presso la sala del Municipio Medio Levante in via Mascherpa 34, alla Foce.

Il COVID – 2019, più conosciuto come Corononavirus incute paura e apprensione arrivando a generare una sorta di psicosi collettiva nei confronti, ad esempio, di locali gestiti da cinesi o asiatici in genere. <In queste condizioni ho trovato necessario organizzare un incontro chiarificatore con l’amico professor Matteo Bassetti, da sempre attento ai problemi della sanità, che cortesemente ha accettato il mio invito per un incontro pubblico – dice il dottor Matteo Rosso che come medico ha voluto organizzare questo incontro – per far si che le persone possano fare domande sul Coronavirus ad un eminente medico di fama internazionale>.

L’incontro aperto a tutti i cittadini e sarà diviso in due momenti, dopo l’introduzione dell’argomento da parte di Matteo Rosso, il professor Bassetti darà informazioni circa la malattia, il virus e soprattutto sulle buone norme per la prevenzione. Subito dopo ci sarà ampio spazio per le domande del pubblico che, moderato da Valentina Jannaccone, potrà fugare dubbi ed incertezze sulla malattia proveniente dalla Cina.

L’incontro sarà trasmesso live dalla pagina Facebook di Matteo Rosso

