18 mesi dal crollo, i parenti delle vittime manifestano a Genova Ovest

A un anno e mezzo dal tragico crollo i parenti delle 43 vittime manifestano al casello di Genova Ovest, nell’area di servizio, distribuendo volantini e con un presidio che richiama a verità giustizia

Molte le associazioni che hanno deciso di partecipare. Ci saranno anche privati cittadini per solidarietà alle famiglie delle persone che hanno perso la vita. L’appuntamento è alle 10 con giubbotti gialli per la sicurezza stradale <per una questione di sicurezza trattandosi di una zona a traffico intenso> spiegano gli organizzatori, perché non si avvicini il presidio per una manifestazione dei “gilet jaunes”



