Anche un sindacato di polizia alla manifestazione del Comitato Autostrade Chiare

Il Siap <Condivide i contenuti> dell’iniziativa organizzata per sabato 15 febbraio a Genova alle ore 15.00 in Largo Pertini dal Comitato. <Anche la Polstrada opera in condizioni difficili sulle autostrade liguri e vanno incontro a rischi che vanno oltre l’ordinarietà professionale>

<Una vertenza che dovrà fare arrivare con spirito democratico le giuste rivendicazioni finalizzate a garantire sicurezza per gli utenti delle autostrade e dei lavoratori che operano quotidianamente su di esse – dice il segretario Roberto Traverso -. Tra queste i poliziotti della Polizia Stradale che purtroppo operano in condizioni difficili sulle autostrade liguri dove a causa della oggettiva carenza di infrastrutture adeguate, sono esposti a rischi che vanno oltre a quelli che rientrano nell’ordinarietà professionale. Per esempio la mancanza delle corsie d’emergenza oppure la mancanza di vie di fuga adeguate in molte gallerie, rappresentano gravi situazioni di rischio che devono essere valutate al più presto al fine d’introdurre urgenti interventi risolutivi>

