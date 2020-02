San Martino, borse di studio per laureati in in scienze biologiche, biotecnologie, ingegneria biomedica

Dureranno 8 mesi ciascuna e sono nell’ambito di un progetto Airc per la ricerca sui tumori

È aperta e scadrà il 25 febbraio la pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di 2 borse di studio, di durata di 8 mesi ciascuna, per la realizzazione del progetto dal titolo “Epigenetic modelling/remodeling of cancer metastasis and tumor immune contexture to improve efficacy of immunotherapy”. È riservata a chi è in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale in scienze biologiche, biotecnologie, ingegneria biomedica. I titoli di studio conseguiti all’estero sono ammessi solo se formalmente riconosciuti in Italia.

Qui il bando scaricabile.

