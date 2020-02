Genova Late Night Show – Speciale San Valentino: “Amore che vieni amore che vai”

La coppia Sirianni&Giaccone ospiterà la cantautrice Sabrina Napoleone e la cantante Francesca Pongiluppi. Interverranno la presidente dell’associazione Princesa Rossella Bianchi, la scrittrice Barbara Fiorio e il comedian Paul Genovese

Torna a Genova, dopo alcuni anni di assenza, il Late Night Show di Federico Sirianni e Giovanni Giaccone: uno spettacolo in cui, sulla falsariga del celeberrimo Letterman Show, ospiti provenienti dalle più differenti forme espressive, s’incontrano per raccontarsi in maniera schietta, diretta e, sempre, molto ironica. La parte musicale è affidata a Federico Sirianni che interagirà con la cantautrice Sabrina Napoleone e la cantante Francesca Pongiluppi. In occasione degli 80 anni che Fabrizio De Andrè avrebbe compiuto il prossimo 18 febbraio, ci sarà un piccolo omaggio al nostro più grande cantautore. Interverranno poi Rossella Bianchi, la prima “princesa” dei vicoli di Genova, scrittrice e curatrice della piazza dedicata a Don Gallo; attraverso i suoi racconti, bellissimi e avventurosi, si ripercorreranno gli anni Sessanta del centro storico genovese, visti e vissuti da una diretta testimone; Barbara Fiorio, un’altra scrittrice, affezionata al Late night show genovese che, di recente, ha ristampato il suo libro dissacrante sulle grandi favole “C’era una svolta”; ci sarà infine il comedian Paul Genovese, direttamente dalle serate di stand-comedy al Bloser.

Ingresso gratuito con offerta libera, per info e adesioni: spaziolomellini17@gmail.co

