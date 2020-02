Liquame zampilla dalla fogna in via Berghini, il presidente del Municipio chiama la Asl

Massimo Ferrante: <Ho scritto 13 giorni fa all’assessorato all’Ambiente, ad Aster, ad Iren, ma nessuno ha risposto e la situazione resta immutata>. In un video, la fogna che zampilla liquami in mezzo alla strada

Il presidente Massimo Ferrante: <Il 30 gennaio scorso il Municipio Bassa Val Bisagno ha segnalato la preoccupante situazione della perdita fognaria in via Berghini, dal civico 40, oggi non avendo ricevuto risposta da assessorato comunale e/o uffici tecnici, abbiamo provveduto a interessare Asl in quanto la situazione è un potenziale rischio igienico sanitario per i cittadini residenti>.





La missiva della fine di gennaio, che Ferrante spiega essere stata ignorata, era stata indirizzata all’assessorato all’Ambiente del Comune, a Ireti, ad Aster, alla Polizia Locale. Sono passati 13 giorni, ma non c’è stato alcun intervento. Così il presidente del Municipio Bassa Valbisagno ha deciso di scrivere all’autorità sanitaria perché verifichi che non ci siano pericoli per gli abitanti.

Sopra: la lettera inviata da Ferrante il 30 gennaio scorso

Dai video postati dai cittadini su Facebook si vede proprio una fogna che zampilla liquami.

