Giorno del Ricordo, mercoledì la cerimonia della deposizione di corone

Il 12 febbraio, alle ore 10, la cerimonia nel cimitero di Staglieno. Deposizione di corone anche il 13 febbraio ai giardini Cavagnaro. A Tursi la mostra “Il coraggio dei vinti” per ricordare gli esuli giuliano dalmati e la strage delle foibe

Anche quest’anno il Comune di Genova commemorerà il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale italiana celebrata il 10 febbraio di ogni anno (data della firma dei trattati di pace di Parigi nel 1947) che intende conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Mercoledì 12 febbraio alle ore 10, nel Parco della Rimembranza del cimitero monumentale di Staglieno l’assessore Giorgio Viale, accompagnato dal gonfalone della Città, interverrà ad una cerimonia durante la quale verrà deposta una corona in onore e ricordo di tutte le vittime di quel dramma.

Il Municipio Media Val Bisagno, giovedì 13 febbraio, alle ore 10.30, nei giardini Cavagnaro deporrà corone di alloro presso il cippo dedicato alle vittime delle Foibe. Saranno presenti il consigliere delegato delegato Sergio Gambino, il presidente del Municipio Roberto D’Avolio e l’assessore municipale Barbara Comparini. Al termine della commemorazione il presidente del comitato genovese dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Claudio Eva si recherà nella scuola secondaria “Cantore” di corso De Stefanis 1 dove incontrerà gli studenti quelli dell’istituto “Da Passano” a cui racconterà quella drammatica fase storica per tenere viva la memoria del sacrificio di quelle popolazioni.

Inoltre, sino a domani 11 febbraio, nell’atrio di Palazzo Tursi è visitabile la mostra “Il Coraggio dei Vinti”, organizzata con il patrocinio del Comune di Genova e del Comitato 10 Febbraio, che raccoglie opere di Giulia Chiaranz.

Foto di Maddalena Saetta

«Nel Giorno del Ricordo, che si commemora oggi, Genova si unisce alle celebrazioni volte a conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe, delle vittime di quell’orrore per tanto tempo taciuto, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati e della più complessa vicenda del confine orientale italiano nel secondo dopoguerra – dichiara il sindaco Marco Bucci -. È un momento in cui tutti siamo invitati a riflettere su un evento efferato della nostra storia recente, rendendo onore alle vittime ed esprimendo vicinanza ai sopravvissuti e alle loro famiglie. E in questa riflessione dobbiamo coinvolgere anche i giovani. La storia e la memoria insegnano che tutte le guerre e tutti i crimini commessi contro l’umanità, con le loro conseguenze di devastazione e di indicibili sofferenze, sono sempre dettati dall’odio, dalla negazione dei diritti fondamentali, dall’esaltazione della violenza e dalle discriminazioni. Non dobbiamo dimenticarlo. Sono questi i semi avvelenati che hanno prodotto tanti eventi orribili in un passato non lontano e che dobbiamo combattere con tutte le nostre forze per una serena convivenza tra i popoli e per vivere in un mondo di pace».

Le commemorazioni ufficiali per il Giorno del Ricordo sono cominciate giovedì scorso con la seduta solenne del Consiglio Regionale ospitata nel complesso di Sant’Ignazio, sede dell’Archivio di Stato alla presenza del sindaco Marco Bucci e delle massime autorità civili, militari e religiose. La cerimonia è stata aperta dal presidente dell’Assemblea legislativa Alessandro Piana mentre lo scrittore e presidente del Centro di Cultura Giuliano-Dalmata Piero Tarticchio ha tenuto l’orazione ufficiale. Nel corso dell’evento sono stati premiati i trenta studenti delle scuole liguri che hanno vinto la diciannovesima edizione del concorso regionale “Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli”.



Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...