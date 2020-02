Varo campata da 100 metri: tutti i dati e le curiosità

Le foto della preparazione della messa in quota della campata P8P9

• Lunghezza: 94 metri

• Peso: 1800 tonnellate • Carter* laterali: 14 in totale, 7 lato mare e 7 lato monte • Altezza di sollevamento: 40 metri • La prima campata da 100 metri sarà sollevata a ponente tra la pila 8 e la pila 9

Modalità del varo in quota

• La campata sarà sollevata con tutti e 14 i carter laterali e le predalles* per il getto di calcestruzzo e la relativa armatura della soletta. • Le velette laterali di completamento del ponte vengono montate prima del varo in quota, a differenza di quanto avviene per le campate da 50m. • A causa del peso della campata, non possono essere impiegate le normali gru per il sollevamento dell’impalcato e per questo si segue una peculiare modalità di varo utilizzando attrezzature strand jack. • Operazioni propedeutiche al varo: la campata viene portata sotto le pile con il sistema di carrelli SPMT telecomandati (gli stessi normalmente utilizzati per lo spostamento di altre campate). E’ prevista di seguito la prova di carico: l’impalcato viene preso in carico dagli strand jacks per restare sollevato per alcune ore, a pochi metri da terra. Questo permetterà di verificare il corretto funzionmento di tutta la struttura e strumentazione. Solo una volta effettuata la prova, e prima del sollevamento effettivo, si potrà procedere con i rilievi topografici, necessari per valutare che l’impalcato, in configurazione di sollevamento tra i conci di pila 8 e 9 sia geometricamente perfetto. • Gli strand jack sono delle apparecchiature che permettono, in condizioni atmosferiche favorevoli, di garantire una salita dell’impalcato pari a circa 5 metri all’ora.

[Fonte: PERGENOVA]

Glossario

* Carter: parti laterali della struttura in acciaio del nuovo viadotto

* Predalles: le lastre predalles sono lastre piane in calcestruzzo tralicciate prefabbricate, ad armatura lenta, che vengono utilizzate per la realizzazione di solai in calcestruzzo a lastra.

