Valentina, insulti sessisti da lavoratore Amiu. Campora: “Un atto vile”

L’assessore: <Ho già contattato Amiu affinché attivi un’indagine interna per individuare il dipendente che si è macchiato di un atto così vile. Contatterò nei prossimi giorni la dottoressa Sorrentino per incontrarLa. A lei va la mia vicinanza>



A questo punto, d’accordo con lei, riveliamo anche l’identità che ha denunciato la cosa: Valentina Sorrentino, che vuole rintracciare chi è che in via Dante l’ha insultata. L’azienda si è già mossa, aprendo su richiesta dell’assessore Matteo Campora un’indagine interna e dimostrando che non c’è posto né in Amiu né in Comune per atteggiamenti maleducati e sessisti.

Felice della veloce reazione la vittima degli insulti che aveva reso noto quanto le era successo su Facebook.

