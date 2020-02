Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. C’è un’auto capottata, ma gli occupanti sono usciti autonomamente. È successo all’angolo con via Don Orione, appunto in direzione mare. I vigili del fuoco dovranno girare l’auto. Seguirà la pulizia della strada per poter riaprire il traffico veicolare.

Articolo in aggiornamento

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...