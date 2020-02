Galliera, sabato chiuso il portone di via Volta 8

Per la necessaria manutenzione della porta di ingresso che avverrà proprio domani

Sabato 8 febbraio 2020, a causa di un intervento di manutenzione alla porta di ferro di ingresso del pad. “B” (portineria centrale, Via Volta 8) per ripristinarne il regolare funzionamento, l’ingresso per accedere all’interno dell’ospedale sarà, per l’intera giornata, quello sito in via Volta 6 (Padiglione B8 – CUP: centro prenotazioni – centro prelievi) e quello della portineria del Pronto soccorso (pad. A). L’utenza verrà avvisata attraverso apposita segnaletica e un’informativa di servizio pubblicata sul sito aziendale.



Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...