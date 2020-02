Federagenti entra in Contrasporto-Confcommercio

Il presidente Gian Enzo Duci: <È ora venuto il momento di rafforzare la Confederazione di settore in quanto vero e unico momento di riferimento e coordinamento di tutta la filiera della logistica. Con un’attenzione particolare al settore marittimo e portuale>

Federagenti entra a far parte di Conftrasporto che aggiunge un tassello alla filiera logistica italiana rappresentata. Il presidente della Federazione Nazionale Agenti, Raccomandatari e Mediatori Marittimi, Gian Enzo Duci, ha ufficializzato la richiesta di adesione deliberata dal suo ultimo Consiglio Direttivo.

Duci ha ricordato come Federagenti, tra le più importanti federazioni del trasporto e della logistica marittima, abbia compreso l’importanza di traghettare in questo habitat di riferimento, rappresentato da Confcommercio-Conftrasporto, il comparto marittimo-portuale.

Genova, palazzo della Meridiana – assemblea annuale assagenti – Gian Ezio Duci, presidente assagenti

<Pur mantenendo la propria identità – aggiunge il presidente di Federagenti – è in Conftrasporto che oggi le Istituzioni e la politica possono trovare un unico interlocutore che abbraccia e integra, come detto, tutte le componenti del mare, dei porti e del trasporto via terra e ciò anche nell’interesse di un Paese che proprio nella mancata sinergia sulla catena del trasporto e della logistica ha pagato e paga un prezzo altissimo in termini di competitività ed efficienza>.

<La scelta di Federagenti assume un’importanza rilevante perché rafforza significativamente la posizione del mondo dei servizi del mare già presente nella nostra Confederazione>, commenta il vicepresidente di Confcommercio-Conftrasporto Paolo Uggè.

