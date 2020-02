Tentano di rubare in un locale dell’Università, arrestati dalla polizia in via del Campo

4 Febbraio 2020

4 Febbraio 2020 Cronaca Un residente della zona li ha visti armeggiare con un piede di porco e ha chiamato la polizia Ieri mattina, alle 7, i poliziotti delle Volanti hanno tratto in arresto due cittadini marocchini di 27 e 34 anni per tentato furto aggravato in concorso. I due uomini hanno cercato di forzare un portone di un locale dell’Università di Genova con un piede di porco ma sono stati visti da un residente che ha chiamato la polizia. Gli agenti sono così intervenuti rapidamente bloccando i due ladri in fuga per poi recuperare l’attrezzo che i due uomini avevano lasciato conficcato nel portone. Annunci Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati