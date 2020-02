Aggressioni al personale Amt, Campora: “Coinvolgeremo Prefettura e Questura”

Fontana (Lega) e Avvenente (Italia Viva) chiedono che finalmente vengano installate le telecamere. La capogruppo del Carroccio: <Nel settembre 2017 Amt ha risposto che la videosorveglianza era in collaudo e lo è ancora: Non è cambiato nulla in quasi 2 anni>

Aggressioni al personale Amt, l’argomento è stato portato in consiglio dai consiglieri Mauro Avvenente (Italia Viva) e Lorella Fontana (Lega) che hanno chiesto anche a che punto è il progetto di videosorveglianza che alcune delle organizzazioni sindacali (Orsa Tpl, ad esempio) chiedono da anni. Avvenente ha anche chiesto l’utilizzo degli ausiliari Amt per dare man forte agli autisti che si

Fontana ha spiegato di aver presentato nel 2019 4 interrogazioni e 2 interpellanze sul tema. <Le risposte di Amt sono sempre le stesse – ha detto la capogruppo della Lega -. Non si può più accettare che non si possano nemmeno individuare con le telecamere i responsabili. Sappiamo che il sistema Leonardo di video sorveglianza non è ancora in funzione. Nel settembre 2017 Amt ha risposto che era in collaudo. Quanto durano questi collaudi?>. Ha poi chiesto la mappatura dei fenomeni di violenza.

L’assessore Matteo Campora ha detto sì alla mappatura e ha annunciato la decisione di <attivare un tavolo che affronti questo tema coinvolgendo Prefetto e Questore>.

Allo stato attuale sono 2 i processi che riguardano violenze sui bus conclusi col patteggiamento, 3 si sono conclusi con la condanna, 2 sono ancora in corso, ha detto l’assessore.

Sulla videosorveglianza, Campora ha letto la risposa di Amt: protezione del posto di guida in <gran parte del parco aziendale>. L’assessore ha aggiunto: <Dobbiamo lavorare perché lo siano tutti>, proseguendo poi con la risposta dell’azienda: sono 220 i bus con telecamera a circuito chiuso e i nuovi bus che mano a mano sostituiscono i vecchi ne saranno dotati. Sono anche dotati di pulsante per chiedere aiuto alla centrale.



Una risposta, quella dell’azienda, già sentita più volte che le telecamere bus siano connessi con la centrale operativa. <Amt ha dato a Lei – ha commentato, infatti, Fontana in aula, rispondendo all’assessore – la stessa risposta che ha dato a me 3 anni fa. Non è possibile continuare così>.

