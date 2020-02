La Polfer sventa il suicidio di un diciottenne a Principe

Il ragazzo voleva mettere fine alla sua vita dopo essere stato lasciato dalla fidanzata

Si è sdraiato sui binari con l’intenzione di togliersi la vita ma è stato intercettato, prima che passasse il treno, dalla Polizia Ferroviaria che lo ha immediatamente portato via dalla massicciata. E’ successo la scorsa domenica sera poco dopo le ore 20 al binario 17 della stazione ferroviaria di Genova Principe. Il protagonista è un giovane di appena 18 anni che ha compiuto l’insano gesto per la fine di una relazione con una ragazza, presente anche lei sul posto e tra le prime persone ad aver dato l’allarme. Una volta messo in sicurezza, il ragazzo è stato calmato e rincuorato dagli Agenti della Polizia Ferroviaria intervenuti. Successivamente è stato affidato alle cure del personale del soccorso sanitario che lo ha accompagnato all’ospedale Galliera di Genova.

