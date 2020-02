Torna dalla Cina con la febbre, ma gli esami escludono il contagio

Una donna con sintomi respiratori e temperatura alta, appena rientrata dal paese del Lontano Oriente è stata ricoverata in isolamento al San Martino. I test hanno svelato però che non si trattava di coronavirus ma di un banalissimo rhinovirus: semplice raffreddore

Stamane, una signora con sintomi respiratori e febbre, di rientro dalla Cina, è stata ricoverata in isolamento presso il reparto di malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino. È stato prontamente e prudentemente seguito il protocollo diagnostico relativo alle infezioni respiratorie acute. I risultati hanno evidenziato positività per il rhinovirus e negatività per il nuovo Coronavirus. Il percorso attivato presso l’Ospedale Policlinico San Martino ha consentito nel breve di definire l’eziologia di questa infezione respiratoria, non correlata alle infezioni da nuovo Coronavirus.

