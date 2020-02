Influenza, tutti occupati i 31 posti letto al San Martino attivati per far fronte al picco

Al San Martino saranno approntati altri 16 letti dei 90 previsti in tutta la città per garantire le dimissioni protette dei pazienti più fragili che, terminata la fase acuta, hanno bisogno di ulteriore assistenza prima di poter rientrare al proprio domicilio in sicurezza, evitando così ricadute

Sono tutti occupati i primi 31 posti letto residenziali attivati al Policlinico San Martino in attuazione della prima fase del Piano predisposto da Alisa insieme al Diar Emergenza-Urgenza per far fronte agli afflussi nel periodo influenzale. Lo dice la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale. <È la dimostrazione che abbiamo colto nel segno con uno stanziamento complessivo di 3,5 milioni di euro per garantire le dimissioni protette dei pazienti più fragili che, terminata la fase acuta, hanno bisogno di ulteriore assistenza prima di poter rientrare al proprio domicilio in sicurezza, evitando così ricadute o successivi accessi impropri. Grazie a quello stanziamento, potranno essere attivati ulteriori 16 posti letto al San Martino, nell’ambito dei 90 posti complessivamente previsti in tutta l’area metropolitana per far fronte ad eventuali criticità>.

Sembra che in Liguria si stia arrivando adesso al picco dell’influenza mentre in altre regioni infuriava già nella settimana tra il 20 e il 26 gennaio. Nella cartina si vede come la nostra regione, come il Nord-Est e come le isole, sia tra quelle dove l’incidenza era minore.

Fonte: ministero della Salute. Periodo: 20-26 gennaio

Fonte: ministero della Salute. Periodo: 20-26 gennaio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...