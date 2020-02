Via Giglioli, un’altra ambulanza bloccata dalla sosta selvaggia

Mezzo di soccorso fermato in pieno giorno dalle auto pasteggiate in divieto: un egoismo che potrebbe costare la vita a chi viene soccorso da pubbliche assistenze e dai vigili del fuoco

Stavolta è toccato a Marassi, in via Giglioli dove un mezzo di emergenza della Croce Gialla è stato fermato dalla purtroppo diffusa abitudine di piazzare le auto dove sono comode da raggiungere, infischiandosene dei divieti. E dire che a fare le spese potrebbe essere anche il solito automobilista egoista: se ci fosse un incendio nella sua casa i mezzi dei pompieri non potrebbero raggiungerlo, se stesse male lui o un suo parente lo stop all’ambulanza potrebbe anche costare la vita. Nel caso specifico, spiegano alla Croce Gialla, si trattava di un trasporto programmato e non di un’emergenza, <Ma accade spesso anche durante i soccorsi – dicono alla pubblica assistenza – di rimanere bloccati in questo modo>.

Foto di Maurizio Pesce

