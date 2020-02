Venti chili di spazzatura gettati dalle finestre in pochi minuti, rimandata la pulizia in via Brocchi

Appello alle forze di polizia per <Mettere in sicurezza la zona>: i volontari rischierebbero di vedersi arrivare addosso cose pesanti o pericolose. Genova Cleaner aveva chiamato a collaborare Fridays For Future, Trashteam Save The River, The Black Bag e Zena trash busters, oltre che a <qualsiasi altro gruppo di volontari disposto a venire per salvare questo luogo dai rifiuti>

Cosa è successo durante l’ultimo sopralluogo? Nel giro di 20 minuti i volontari hanno visto lanciare dalle finestre almeno 20 chili di spazzatura.

<Saremmo stati almeno una sessantina – dicono gli organizzatori -. Impensabile che nessuno venga colpito da un oggetto contundente, da una bottiglia, da cocci di vetro o altro materiale pericoloso contenuto nei sacchetti>.

È per questa abitudine incivile che l’area sotto i palazzi si è ridotta nelle condizioni in cui la vedete. Potete immaginare la puzza che gli stessi lanciatori e, purtroppo anche gli altri inquilini del palazzo, devono sopportare d’estate.

<Per noi é davvero un grande dispiacere annunciare in via definitiva che la spedizione programmata per domenica 2 febbraio é posticipata a data da destinarsi – fanno sapere da Genova Cleaner – Purtroppo la situazione nel luogo in cui intendevamo fare la spedizione è di forte disagio, alcune persone hanno la malsana abitudine di lanciare tutti i propri rifiuti dai piani alti dei palazzi e questo, insieme al terreno ancora molto scivoloso, renderebbe la spedizione non sicura per i nostri ragazzi (in particolare quelli più giovani). Questo non vuol dire che facciamo ritirata, anzi, è per noi una missione cercare di portare dignità in quei luoghi lasciati al disagio e al degrado quindi aspetteremo un aiuto massiccio di altri volontari ed in particolare delle forze dell’ordine per permettere una messa in sicurezza della zona, per permettere a noi volontari di ripulire il luogo senza rischiare di essere colpiti da bottiglie di vetro e rifiuti ingombranti che potrebbero ferirci gravemente. Ci dispiace davvero ma riteniamo che questa soluzione sia la più saggia da adottare in questo momento. Domani la spedizione si farà in un luogo che confermeremo nel pomeriggio di oggi, chiediamo scusa a tutti coloro che si sono mobilitati per partecipare e li invitiamo a venire ad aiutarci nel luogo che decideremo oggi pomeriggio>.

