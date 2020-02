Scompare Franco Berardini, presidente Coop Liguria

È scomparso improvvisamente il presidente di Coop Liguria Franco Berardini. Era nato a Genova l’11 luglio 1947. Era laureato in Economia Politica nel Corso di Laurea in Filosofia dell’Università di Genova.

I funerali si celebreranno lunedì mattina al tempio laico di Staglieno alle 11:30.

[articolo in aggiornamento]

Principali esperienze professionali

dal 1972 al 1982 ha ricoperto vari incarichi nell’ambito della CGIL Liguria

dal 1982 al 1983 Vice Presidente dell’Associazione Ligure delle Coop Produzione e Lavoro, di cui è stato Presidente dal 1983 al 1988

dal 1988 al 1999 Presidente dell’Associazione ligure delle Cooperative di consumatori e Vice Presidente di Legacoop Liguria

dal 1999 al 2008 Vice Presidente di Coop Liguria con deleghe al Coordinamento della Divisione ipermercati e alla Direzione del Settore Soci e consumatori

dal 1996 al 2007 Consigliere di SO.FIN.COOP. S.p.A.

dal 2002 al 2006 Consigliere di COOPFOND S.p.A.

dal 2005 al 2008 Consigliere di Unicard S.p.A.

dal 2009 al 2011 Consigliere di Holmo S.p.A.

dal 2011 al 2012 Amministratore Unico Ligurpart 2 S.p.A.

dal 2011 al 2012 Presidente e Amministratore Delegato di Simgest S.p.A.

dal 2010 a gennaio 2014 Vice Presidente di Unipol Assicurazioni S.p.A. (Consigliere dal 2009)

dal 2010 al 2017 Consigliere di Finsoe S.p.A.

dal 2013 al 2015 Consigliere di Distribuzione Roma S.r.l.

dal 2015 al 2018 Vice Presidente di Coop Italian Food S.p.A.

dal 2017 al 2018 Amministratore Unico di Ligurpart 3 S.p.A.

Incarichi attualmente ricoperti

dal 2008 Presidente di Coop Liguria Soc. Coop.

dal 2009 Presidente di Talea S.p.A. (Consigliere Delegato dal 2009 al 2018)

dal 2012 Consigliere di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

dal 2013 Vice Presidente di SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

dal 2013 Consigliere di Coop Italia Soc. Coop. (Consigliere di Sorveglianza dal 2008 al 2013)

dal 2015 Vice Presidente di Coop Consorzio Nord Ovest S.c a r.l. (Consigliere dal 2005)

dal 2018 Presidente di Scuola Coop – Istituto Nazionale di Formazione delle Cooperative di Consumatori – Montelupo Soc. Coop. (Vice Presidente dal 2016 al 2018)

dal 2018 Amministratore Unico di Immobiliare Edilsa S.r.l.

dal 2009 Consigliere di Unipol Gruppo S.p.A.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...