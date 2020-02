Minaccia la coinquilina con un coltello da macellaio e ferisce agente. Arrestato

È successo in via Casaregis dove sono intervenute le Volanti della Questura

A mezzanotte circa in un’abitazione di via Casaregis dove le volanti della Questura sono andate in soccorso di una donna che era stata minacciata di morte dal suo coinquilino, un 54enne italiano, che, ubriaco, le ha puntato al petto un grosso coltello da macellaio per poi fuggire quando la vittima ha chiamato la Polizia. Rintracciato in strada, l’uomo è stato condotto in Questura dove, senza un’apparente ragione, si è scagliato contro un agente procurandogli lesioni guaribili in 3 giorni.

