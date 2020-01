Bassetti: “Oggi bisogna preoccuparsi più dell’influenza che del coronavirus”

L’infettivologo ricorda che lo scorso anno <Si contarono 4 milioni di casi con un numero elevatissimo di morti con e per influenza>, ma l’opinione pubblica parla solo del virus cinese

<Nel 2018 in Italia solo in terapia intensiva vi furono 764 casi di influenza definiti come gravi con 173 deceduti (dati ISS). Si contarono 4 milioni di casi con un numero elevatissimo di morti con e per influenza. Oggi abbiamo circa 200 morti in Cina e nessuno in Europa per coronavirus con 10000 casi confermati. Ma perché nessuno si preoccupa dell’influenza che è un problema infettivologico vero a casa nostra e si parla solo di coronavirus?>. Lo ha scritto sulla propria pagina Facebook Matteo Bassetti, direttore dell’Unità operativa clinica Malattie Infettive del San Martino.

