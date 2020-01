Corone “tagliate” da Città Metropolitana, protestano Anpi e la Cgil

L’ente ha tagliato le spese per le commemorazioni, tre le quali quella del 25 Aprile, il sindacato e l’associazione: <Non manchi l’omaggio della città medaglia d’oro al Valor civile>

Corone commemorative, capitolo di spesa cancellato dal bilancio preventivo della Città Metropolitana. La Camera del Lavoro e l’Anpi sono <certe che il capitolo di spesa verrà prontamente ripristinato in modo da non far mancare l’omaggio della Città Metropolitana alle celebrazioni per i fatti che hanno valso alla stessa la Medaglia l’Oro al valor civile. Ricordare, anche con atti simbolici, il sacrificio di tante donne e tanti uomini che hanno combattuto per la nostra Libertà è un dovere di tutti noi cittadini ed in primis delle Istituzioni>.

Trasmettere la memoria di quanto è accaduto nel nostro Paese è un dovere oltre che una necessità come dimostrano purtroppo sia le rilevazioni Eurispes secondo le quali la shoah per molti italiani non è mai esistita, sia gli incresciosi episodi che vigliaccamente colpiscono i simboli della Resistenza.

Camera del Lavoro – Anpi Genova

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...