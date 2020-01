ciaoMilano. Ah, no: sereno sulla Pianura Padana e nuvole in riviera

Stavolta le parti si sono invertite: l’immagine del satellite alle 10, diffusa da Arpal, mostra la Pianura Padana praticamente sgombra da nuvole mentre Genova e la Liguria sono sotto uno spesso strato di nubi.

Arpal non ha particolari fenomeni da segnalare per oggi e per il fine settimana, sabato 1 e domenica 2 febbraio.

<Intanto, mentre parte della Pianura Padana gode di condizioni di tempo soleggiato, la Liguria è interessata da un flusso meridionale che determina deboli precipitazioni sparse – dicono all’agenzia regionale -. Da mezzanotte cumulate di 11 millimetri a Monte Rocchetta (La Spezia), 8.6 a La Spezia Fabiano, 7.6 a Castelnuovo Magra (La Spezia). I venti sono deboli meridionali, localmente settentrionali o assenti sul savonese, il mare è mosso. Nella notte solo la stazione di Sassello (Savona) ha registrato un valore negativo fermando la minima a -0.7. In provincia di Genova Pratomollo (Borzonasca) ha segnato 0.7, nell’imperiese Colle Belenda (Pigna) 0.9, nello spezzino Casoni di Suvero 3.8>.

Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia:

Genova Centro Funzionale 10.4

Savona Istituto Nautico 9.1

Imperia Osservatorio Meteo Sismico 10.3

La Spezia 9.9

