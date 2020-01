Catturati tre cinghiali entrati nei giardini Don Acciai

Le guardie venatorie della Regione sono riuscite a farli entrare nelle gabbie. Non saranno soppressi, ma liberati nel bosco







Nuova intrusione di ungulati nei giardini Don Acciai a Oregina. Non è la prima volta che i cinghiali si introducono nello spazio dove giocano i bimbi e si ritrovano gli anziani della zona.

Stamattina se ne è occupato anche il Municipio che si è messo in moto sia per capire i tempi di soluzione del problema, sia per sapere il destino degli animali. Le guardie venatorie hanno assicurato che non saranno soppressi ma liberati nel bosco. L’abbattimento scatta soltanto in caso di cinghiali aggressivi che potenzialmente possano attaccare le persone.

