Funicolare Zecca-Righi, il Comune smentisce fermo di 6 mesi

Lo ha detto l’assessore Matteo Campora in consiglio Comunale: <Non è un’ipotesi reale>

<Amt non ha comunicato date e tempi di sospensione del servizio della Funicolare Zecca Righi perché non sono ancora state fatte le valutazione del caso. Sappiamo che questi impianti sono soggetti a revisioni e certificazioni da parte degli enti statali. Sono revisioni trentennali obbligatori. La finalità è quella di individuare il servizio migliore ai cittadini individuando il periodo più opportuno e minimizzando il periodo di chiusura>. Così l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità Matteo Campora ha risposto in consiglio comunale all’interrogazione di Carmelo Cassibba (Vince Genova) che ha ricordato come la funicolare Zecca-Righi sia una delle più frequentate di Genova, con i suoi 278 metri di dislivello, percorre in 12 minuti 1.400 metri trasportando un milione di passeggeri l’anno.

