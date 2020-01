Capannone per i lavori dello scolmatore, ad aprile lo smantellamento

Ad aprile sarà smontato il capannone su corso Italia allestito anni fa per i lavori dello scolmatore del Fereggiano. Lo ha reso sono l’assessore Pietro Piciocchi rispondendo a un’interrogazione di Pino Salemi (Italia Viva) in consiglio comunale.

Si tratta di una struttura prefabbricata provvisoria: Il principale accorgimento tecnico e organizzativo, adottato per conseguire il minor impatto ambientale possibile nei confronti della popolazione residente nel contesto urbano circostante l’area di cantiere di corso Italia/via del Forte di San Giuliano, consiste nella realizzazione di un struttura prefabbricata provvisoria, all’interno del quale si svolgeranno tutte le attività di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere ed in particolare della galleria.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...