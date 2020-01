A7, chiusura per il controllo delle gallerie

Nella notte tra l’1 e il 2 febbraio. In A12, invece, confermate le chiusure per tre notti dell’uscita della stazione di Sestri Levante, per chi proviene da Sestri Levante, nelle tre notti consecutive

Sulla A7 Serravalle-Genova, nell’ambito del piano di ispezioni delle gallerie, nel mese di febbraio è programmata la chiusura del tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova, prevista in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di sabato 1 alle 7:00 di domenica 2 febbraio.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Busalla, si potrà percorrere la SS35 dei Giovi con rientro sulla A7, alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto;

per i mezzi pesanti, si consiglia di immettersi sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, subito dopo la stazione di Tortona, per poi raggiungere Genova attraverso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Oggi in A26 è caduta un’altra ondulina e un tir è stato danneggiato

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, sarà regolarmente aperto l’accesso all’area di servizio “Riviera nord” situata tra Sestri Levante e Lavagna, verso Genova.

Confermate le chiusure dell’uscita della stazione di Sestri Levante, per chi proviene da Sestri Levante, nelle tre notti consecutive di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Lavagna.

