San Martino, Linea Condivisa denuncia: “5 dei 9 ecografi hanno più di 10 anni”

Macchinari presso le radiologie del San Martino: Gianni Pastorino, che già quest’estate aveva denunciato la situazione degli apparecchi per il trattamento dei tumori, porta la questione in Consiglio regionale

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Francesco Battistini, in cui ha rilevato che presso la Radiologia del Policlinico San Martino ci sono 9 ecografi, di cui almeno 5 quest’anno raggiungono o superano i 10 anni di esercizio. Queste apparecchiature – ha detto – sono da considerarsi obsolete. Secondo Pastorino, infatti, un ecografo in esercizio dai 5 ai 10 anni dovrebbe rientrare in un programma di sostituzione mentre un ecografo con più di 10 anni di esercizio è da sostituire. Il consigliere ha chiesto alla giunta di aprire le procedure di una gara d’acquisto per almeno 3 ecografi “top di gamma” o di “alta fascia”.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha risposto illustrando il piano di investimenti per l’acquisto e per la manutenzione di tutte le apparecchiature radiologiche in dotazione all’ospedale specificandone la qualità e il livello delle prestazioni.

