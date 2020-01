Sabato “The Black Bag” all’attacco della “rumenta” a Nervi

Nel mirino della nuova azione di volontariato la spiaggia e la foce del torrente

Il percorso che porterà al lancio del progetto The Black Bag si arricchisce di un’altra tappa: Il porticciolo di Nervi. Appuntamento sabato 25 gennaio alle ore 14.00 per organizzare la giornata in cui saremo operativi su due fronti: la spiaggia e la foce del torrente Nervi.

<Per la rimozione di alcuni rifiuti nei pressi del fiume potrebbe essere necessario camminare in acqua ad “altezza ginocchio”, si consiglia di munirsi di guanti di gomma lunghi; stivali impermeabili oltre che di sacchi della spazzatura e utensili da raccolta come pale, retini e rastrelli. Valorizziamo, insieme, le bellezze del territorio Ligure> dicono gli organizzatori.

Potete consultare l’evento a questo link.

