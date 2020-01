Uova a rischio microbiologico ritirate dal ministero della Salute

Uova vendute a confezioni da 4, 6 e sfuse richiamate dal ministero della Salute. Ecco quali sono. Vanno riportare al venditore. Se le avete acquistate sfuse chiedete al negoziante se sono quelle dell’azienda e delle partite ritirate

Cliccando qui si può leggere il documento del Ministero del 18 novembre scorso.

Le uova sono quelle prodotte dall’azienda agricola biologica “Olivero Claudio” nello stabilimento di via Rigrasso a Monasterolo di Savigliano, in provincia di Cuneo, in Piemonte. La data di scadenza dei lotti interessati è al 28 gennaio.

I lotti delle uova interessate dal richiamo sono cinque: 1A130120; 1A140120; 2A130120; 2C130120; 2C140120.

