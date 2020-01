È intervenuta la croce Blu di Castelletto che ha trasportato la persona soccorsa in codice rosso al Galliera. Sul posto anche l’auto medica del 118

L’ambulanza è partita per emergenza per probabile patologia cardiocircolatoria. È successo poco prima delle 15 nell’area dell’Acquario, al Porto Antico, come ogni domenica e nonostante il vento freddo frequentatissima di genovesi e turisti.

