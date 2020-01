WhatsApp in tilt. Non invia né foto né audio

Il problema si sta verificando in tutta Italia. Al momento il social di messaggistica di proprietà di Mark Zuckerberg non ha rilasciato alcun comunicato per spiegare l’accaduto

I messaggi scritti passano, ma non le foto e i messaggi vocali (per alcuni questo disservizio potrebbe anche essere interpretato come una liberazione). Aspettate a tirare contro il muro il telefono ritenendolo non funzionante e anche a maledire il vostro fornitore di servizi telefonici, qualsiasi esso sia.

Gli utenti di WhatsApp stanno riscontrando in questi momenti alcuni problemi seri nell’utilizzo dell’app di messaggistica istantanea su tutti i telefoni, su tutte le reti e in tutto il mondo. L’hashtag #whatsappdown sta diventando di tendenza in tutto il mondo su Twitter.

Dalla pagina di Downdetector.

Al momento la piattaforma di messaggistica non ha rilasciato alcun comunicato per spiegare l’accaduto. Vi aggiorneremo sugli sviluppi,

