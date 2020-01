Rimane incastrata col cappotto, trascinata dall’auto del marito. Grave una donna

È successo alle 18:15 all’altezza di Boccadasse

Grave incidente in corso Italia. Una donna è scesa dall’auto del marito ma, nel chiudere la portiera, ha lasciato un lembo del cappotto incastrato. L’uomo è ripartito e ha trascinato la moglie per alcuni metri prima di capire cosa fosse successo. La donna, che ha 76 anni, è rimasta gravemente ferita. È stata soccorsa dal 118 E trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera. Si trova adesso in prognosi riservata, in coma farmacologico. Il marito ha avuto un malore ed è stato trasportato, invece, all’ospedale San Martino. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto pattuglie dell’ottavo distretto territoriale della polizia locale e una pattuglia del reparto infortunistica per la rilevazione dei dati relativi all’incidente. Dovrà ricostruirne la dinamica.

