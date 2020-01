Marassi, in corso De Stefanis è arrivato il murales dedicato agli Ex-Otago

Un murales dedicato agli Ex-Otago nel loro quartiere: Marassi.È stato realizzato in un giorno in corso De Stefanis dall’artista leccese Chekos che ha come principale obiettivo delle sue opere in Italia e nel mondo quello di riuscire a comunicare con le nuove generazioni. A sostenere l’iniziativa: l’associazione Link in Art (che ha partecipato anche al progetto che ha colorato i piloni della sopraelevata) con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano. La vernice è stata offerta dal colorificio Tassani.

Gli assessorati alla Cultura Regione Liguria e il Comune di Genova hanno sostenuto la realizzazione dell’opera.

Tra poco più di un mese (il 15 febbraio) si terra il concerto-evento del gruppo all’RDS Stadium. Tra gli ospiti sono attesi Jack Savoretti e Coma Cose.

