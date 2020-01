Botte tra ragazzine minorenni alle 2 di notte in centro storico

La polizia locale delle pattuglie notturne e quella del reparto Pronto Intervento sono arrivate in piazza Raibetta per una segnalazione di rissa. Invece a darsele di santa ragione erano solo due persone. Due ragazze. Due minorenni

Le altre persone presenti sul luogo stavano semplicemente tentando, non con molto successo, di dividere le due ragazzine che se le davano di santa ragione. È successo alle 2:15. Visto che l’allerta era stato dato per rissa, senza che fosse specificato il numero dei partecipanti (non esiste rissa tra due persone, per la legge perché quel tipo di reato esista servono due gruppi che si affrontino) è stato chiesto in ausilio il personale della polizia di Stato che, anche quello, ègiunto sul posto.

Le due ragazzine sono state fermate e separate, quindi trasportate presso la sede della polizia locale di piazza Ortiz. Gli agenti hanno contattato telefonicamente i genitori ai quali, poi, le due minori sono state affidate. Gli accertamenti sono stati effettuati sul posto dalla pattuglia della polizia di Stato. I genitori di una delle due ragazze abitano fuori Genova ed è quindi stato necessario attendere quasi fino alle cinque perché andassero a prelevare la figlia.

Nella notte tra sabato e domenica solo l’intervento della polizia locale era riuscito a sventare un’altra rissa, con due gruppi di ragazzi italiani minorenni che già si stavano fronteggiando.

